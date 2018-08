Inscrições do processo seletivo para agente funerário começam na segunda-feira

O Serviço Municipal Funerário e de Organização e Luto – SEMUL de Varginha realizará processo seletivo para agente funerário.

As inscrições começam nesta segunda-feira (6) e seguem até a próxima sexta-feira (10), das 8h as 12h e das 13h30 às 16h no SEMUL (Rua Dr. Benevenuto Braz Vieira, nº 455, Vila Andere). Deverão ser apresentadas no ato da inscrição cópias da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de residência.

O prazo contratual será de 12 meses e/ou provimento do cargo por concurso e o salário é R$ 1.374,08.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3690-2129.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Atender e orientar o contratante do funeral e demais pessoas da família; realizar tarefas referentes à organização de funerais, providenciando registros de óbitos e demais documentos necessários; providenciar liberação, remoção, translado de cadáveres de Varginha e região, preparação do corpo na urna com tamponamento, ornamentação e maquiagem do cadáver; executar preparativos para velórios e sepultamento

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

a) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

c) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

d) Comprovante de regularidade da qualificação cadastral impressa por meio do site do eSocial (http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacaocadastral);

e) Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental (1° Grau) conforme exigência do cargo;

f) Carteira de Habilitação Nacional (CNH) categoria “D”;

g) Conhecer e estar de acordo com as disposições e exigências deste edital;

h) Ter aptidão física, mental e sensorial para o exercício da função.

DAS PROVAS

Esta seleção constará de uma prova objetiva de múltipla escolha, redação e avaliação curricular. A avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos obtidos na análise conjunta de todos os itens.

A prova terá duração de 02 (duas) horas, incluída a prova de redação, constará de 15 (quinze) questões de múltipla escolha, cada questão será constituída de 4 (quatro) alternativas, valendo 2 (dois) pontos cada e será de caráter eliminatório, sendo necessária a pontuação igual ou superior a 15 (quinze) pontos. A prova de redação valerá 30 (trinta) pontos, será também de caráter eliminatório, sendo necessária a pontuação igual ou superior a 15 (quinze) pontos.

A prova de redação consistirá em redigir um texto dissertativo/ argumentativo acerca do tema proposto. O texto deve ser desenvolvido no Edital 001/2018 – SEMUL – Agente Funerário 3 limite máximo de 30 linhas, em letra de tamanho regular, devendo ser utilizada a norma culta da língua portuguesa.

Para pontuação da formação escolar e/ou acadêmica e experiência profissional comprovada na área de atuação, serão considerados os critérios descritos abaixo:

– Será atribuído 1(um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional que tiver vinculação ao cargo e/ou função realizado pelo candidato com carga horária a partir de 8h até 24h.

– Serão atribuídos 2 (dois) pontos para cada certificado que tiver vinculado ao cargo e/ou função realizado pelo candidato com carga horária acima de 24h.

– A pontuação será limitada a 4 (quatro) cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático.

– Não será atribuída nenhuma pontuação para cursos ainda não concluídos.

– Experiência Profissional:

– Até 1 ano completo = 02 pontos

– De 1 ano e 1 dia até 3 anos = 03 pontos

– De 3 anos e 1 dia até 6 anos= 04 pontos

– Acima de 6 anos e 1 dia= 05 pontos

Para receber a pontuação de formação escolar e experiência profissional, os candidatos deverão apresentar:

a) certificados de conclusão de cursos específicos aos cargos, em papel timbrado e nome da instituição de ensino;

b) cópia e apresentação do original do Histórico Escolar comprovando a escolaridade requerida para o cargo;

c) cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, páginas da foto, verso e as que comprovem a experiência profissional no cargo/ função ao qual concorre;

d) declaração/certidão de tempo de serviço, no caso de servidor público, em papel timbrado e com CNPJ/MF, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a função, com a descrição das atividades desenvolvidas;

e) atestado ou declaração, no caso de profissional autônomo, informando o período e a espécie do serviço realizado, assinado pelo próprio profissional, acompanhado da cópia dos comprovantes de pagamento da previdência social ou, de pagamento de ISSQN.

Cada título será considerado uma única vez. Os cursos deverão ser preenchidos no currículo que consta no Anexo III em campo específico com certificado e a carga horária devidamente comprovados. Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências estabelecidas neste edital, os pontos não serão apurados.

Havendo empate serão adotados os seguintes critérios de desempate:

a) Ao candidato que obtiver maior pontuação na prova de redação;

b) Ao candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

c) Ao candidato mais idoso;

d) Maior pontuação na avaliação da formação escolar;

e) Maior pontuação na avaliação de experiência profissional.

A prova será assim constituída:

a) 10 questões de Língua Portuguesa – Ortografia (escrita correta das palavras); divisão silábica; pontuação; sinônimos e antônimos, classes gramaticais, acentuação.

b) 05 questões de Matemática – Sistemas de medida. Sistemas de numeração. Problemas com números naturais. Divisibilidade (soma, divisão, multiplicação, subtração).

c) Redação.

CRONOGRAMA

Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3690-2129.

Fonte: Prefeitura de Varginha