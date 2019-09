Inscrições abertas para o I Seminário de Patrimônio Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realizará o I Seminário do Patrimônio Cultural no dia 22 de outubro (terça-feira), de 8h às 17h, no Theatro Municipal Capitólio. O evento é voltado para gestores municipais do patrimônio cultural, estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais de arquitetura, engenharia e edificações de Varginha e região. O objetivo é informar e sensibilizar os participantes para a importância da valorização, preservação e proteção do patrimônio histórico e cultural.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do formulário disponível em https://fundacaoculturaldevarginha.com.br/inscricaoseminariodopatrimonio/, no período de 11 de setembro a 11 de outubro de 2019. Serão oferecidas 120 vagas e será emitido certificado de participação. Dentre os temas das palestras estão “Acessibilidade e patrimônio”, “Segurança contra incêndio em edifícios históricos” e “Instrumentos jurídicos de preservação do patrimônio histórico e cultural”.

O evento conta com apoio da Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos (AVEA), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), do Crea Jr – MG / Núcleo Varginha, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais.

Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 3690-2718 ou pelo e-mail patrimoniocultural@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Programação

8h – Credenciamento e Café Cultural

9h – Abertura: lançamento da Cartilha do Patrimônio Cultural.

9h30 – Palestra: “Acessibilidade e Patrimônio”

Palestrantes: Gilberto Reis Jordão e Mário Marcos Caponi Cincoetti

11h – Mesa Redonda: “Acessibilidade x Patrimônio”

13h – Palestra: “Segurança Contra Incêndio em Edifícios Históricos

Palestrante: Ronaldo Gueli Tomaz Silva

14h30 – Café Cultural

15h – Palestra: “Instrumentos Jurídicos de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural”

Palestrante: Sophia Sousa de Mesquita David

17h – Encerramento

Currículo dos palestrantes

Gilberto Reis Jordão: Engenheiro, Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; Pós-graduado em Projetos de Arquitetura e Semiótica aplicada à Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Alfenas – UNIFENAS; Mestre em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – FAU USP; Sócio fundador da Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos – AVEA; Bacharel em Direito pela Faculdade Cinecista de Varginha – FACECA; Foi Professor Universitário pelo Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS, Campus Varginha – 2012/2015. Autor do livro “Arquitetura: como ser um arquiteto”.

Mário Marcos Caponi Cincoetti: Engenheiro Civil graduado pela Faculdade de Engenharia Civil de Alfenas – FECA; Diretor do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha – CODEVA; Possui Curso de extensão universitária em acessibilidade pela Sociedade Mineira dos Engenheiros – SME; Fundador da Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos – AVEA; Presidente da Associação Varginhense de Engenheiros e Arquitetos – AVEA 1985 – 1987; Faz parte da Comissão de acessibilidade do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha – CODEVA.

Ronaldo Gueli Tomaz Silva – 3º Sargento BM: Graduado em Processos Gerenciais pela Unicesumar; Curso de Formação de Soldados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em 2010; Curso de Formação de Sargentos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em 2014; Curso de Segurança Contra Incêndio e Pânico realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2015; Curso de Atualização e Segurança Contra Incêndio e Pânico em 2018; Atua como Vistoriador do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico na 3ª Companhia de Prevenção e Vistoria do 9º BBM – Varginha.

Sophia Sousa de Mesquita David: Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça única da Comarca de Paraguaçu; Bacharel em Direito pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP; Pós-graduada em Direito Público pela Fundação Cândido Mendes; Passou pelas Comarcas de Paracatu e Barão de Cocais com atribuições na tutela do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico e Cultural.