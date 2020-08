Incêndio atinge lote vago na Vila Pinto

Pin Compartilhar 0 Compart.

De acordo com testemunhas, ocorrência é de procedência criminosa.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Um incêndio de proporções médias atingiu na tarde desta quinta-feira (6), um lote vago no bairro Vila Pinto, em Varginha. Segundo o Corpo de Bombeiros, três caminhões foram direcionados ao local para controlar o fogo.

De acordo com os moradores, o incêndio foi de origem criminosa. Câmeras de segurança registraram a ação. Segundo militares dos bombeiros, as testemunhas foram orientadas a acionarem a Guarda Civil, relatarem o ocorrido e repassarem as imagens para que os suspeitos sejam identificados.

Com informações: Blog do Madeira