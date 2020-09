Incêndio atinge área próxima ao aeroporto de Varginha

Cerca de 20 mil litros de água foram gastos na ocorrência.

Redação CSul/Foto destaque: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado no final da tarde desta quinta-feira (17), para atender um chamado de incêndio próximo ao aeroporto da cidade. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação no condomínio Tulipas do Campo.

Incêndio ocorreu próximo à residências de condomínio/Foto: Corpo de Bombeiros

Os militares trabalharam por cerca de cinco horas para conter às chamas. Aproximadamente 20 mil litros de água foram usados na ocorrência. A área destruída não foi contabilizada.

O Corpo de Bombeiros alerta quanto à queimadas, além de ser crime, é altamente prejudicial ao meio ambiente e a saúde. O CBMMG ressalta ainda que, os lotes vagos devem ser limpos sem o uso de fogo, e os proprietários rurais devem adotar a confecção de aceiros (retirada de vegetação) em pequenas faixas de terra, para evitar a propagação do fogo.