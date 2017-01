Inadimplência fechou dezembro com 58,3 milhões de brasileiros

Em 2016, o PIB brasileiro caiu pela segunda vez consecutiva e no último trimestre ajustes começaram a ser realizados para que o país consiga sair da crise. Ainda assim, 2017 inicia com uma conjuntura econômica em recessão.

Diante desse quadro, o número de negativados cresceu, alcançando 58,3 milhões de consumidores em dezembro de 2016, segundo estimativa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL. Apesar de expressivo, o número mostra uma desaceleração da taxa de crescimento da inadimplência. Em janeiro de 2016, a estimativa era de 57,6 milhões de consumidores, o que mostra um aumento de 700 mil casos ao longo do ano. No mesmo período de 2015, porém, o aumento foi de 2,5 milhões.

Sul de do país está em terceiro lugar no número de inadimplentes

De acordo com o indicador, a região Sudeste concentra o maior número absoluto de consumidores negativados no país: 24,23 milhões de brasileiros, o que representa 37,3% da população adulta da região. A segunda região com maior número absoluto de devedores é o Nordeste, que conta com 15,74 milhões de negativados, ou 39,7% da população. Em seguida, aparecem o Sul, com 7,96 milhões de inadimplentes (35,8% da população adulta), o Norte, com 5,34 milhões de devedores (46,0% do total da população residente) e o Centro-Oeste, que por sua vez, aparece com um total de 4,99 milhões de inadimplentes, ou 43,8% da sua população.

Sul de minas

Durante o ano de 2016, a ACIV – Asso­ciação Comercial de Varginha, realizou o projeto “Sábado do Consumidor”, que teve o objetivo de orientar e infor­mar os consumidores sobre suas pen­dências e regularização. Com a ação que teve início em maio e ao contrário do reflexo do pais, foi verificada queda de 9,37% de inadimplência em 2016 se comparada com o ano de 2015.

Segundo os comerciantes, os varginhenses se organizaram neste último ano, a mudança foi vista durantes o mês de dezembro, época de compras; 50% dos consumidores escolheram a forma de pagamento à vista, evitando acumulo de dividas. Outros 29% no cartão de crédito, 10% cartão de débito e 7% no carne ou boleto. Com as mudanças dos consumidores, os comerciantes buscam acabar com as vendas no crediário, “pretendo não abrir mais crediário, com exceções, mas espero que até o final do ano eu consiga fechar com 50%, a menos”, disse um lojista.