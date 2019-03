Importância da Guarda Civil Municipal foi destaque na posse do novo diretor

A solenidade de posse do novo diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha (GCMV), Orivaldo Mendonça Machado, às 17h, do último dia 7, na sede da instituição, foi marcada por depoimentos dos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo que ressaltaram a importância da autarquia para toda a população varginhense. Ele substitui Eduardo da Silva, que contribuiu com a GCMV com a experiência dos 33 anos de trabalhos na Polícia Civil.

Em seu depoimento Eduardo da Silva garantiu que a GCMV é uma guarda de excelência. “Já rodei o interior e não existe Guarda Municipal com a estrutura que nós temos. É uma pena que algumas pessoas deveriam ter o conhecimento da importância da guarda e não tem; fico abismado, pois pessoas que deveriam valorizar a instituição – que é da cidade que proteje o bem público, a população e não tem o reconhecimento”, disse.

O novo diretor Orivaldo Mendonça Machado afirmou, que “os desafios frente a uma instituição do porte da GCM de Varginha são grandes, mas estarei fazendo o meu melhor, para termos uma cidade cada vez mais digna de se morar”.

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Eduardo Benedito Ottoni Filho – Dudu Ottoni, afirmou que “nós, vereadores, sabemos da importância da Guarda Civil Municipal para a nossa cidade; estamos juntos apoiando no que for necessário para que a Guarda continue no seu crescimento, pois temos visto várias ações positivas, principalmente na Praça Getúlio Vargas onde melhorou muito, pois passo diariamente e meu pai mora ali, assim como nas imediações da Igreja do Mártir São Sebastião”. Dudu sugeriu que haja mais divulgação do trabalho da Guarda.

Essa sugestão foi reforçada pelo vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo ao destacar que “muitas críticas são feitas injustamente, até de parlamentares do município querendo fechar a nossa Guarda que hoje é um instrumento que orgulha nosso município pelo trabalho que desempenha, pela importância no cenário da segurança da população, dos nossos bens públicos e outras tantas ações”. Vérdi declarou que quando esteve na Câmara, nos mandatos de vereador, inclusive presidente de 1997-2000 sempre defendeu e votou a favor da GCMV. “Mas sempre critiquei quando necessário e agora a crítica é para que divulge mais todo esse importante trabalho, pois nós avançamos muito e obviamente avançamos muito em equipamentos, efetivos, segurança no aeroporto, viaturas, cursos e a inauguração dessa nova sede no Jardim Orlândia para atender melhor a população”. O vice-prefeito destacou que o novo diretor terá que desempenhar uma boa liderança e também uma gestão de qualidade.

Só nos dois primeiros meses desse ano, já são quase 3.000 ações desenvolvidas por um efetivo de 93 agentes. Em 2018, foram 14.603 registros, proteção de 115 prédios públicos, 04 veículos recuperados pelos nossos agentes, além de outras ações e 49 veículos removidos por falta de cartão da área azul. “Essa Guarda não trabalha?”, indagou o comandante Gerson Alves da Trindade, em seu depoimento. Ele afirmou que outras cidades vem atrás do exemplo de Varginha para implantar o modelo em seus municípios.

Atualmente, a frota é composta por 7 veículos, 4 motos, além de veículos recebidos por projetos de emenda parlamentar como uma Ford Ranger da Secretaria Nacional de Segurança Publica e uma van Sprint de 16 lugares; outra moto e uma viatura atuam nas proximidades do aeroporto.

O prefeito Antônio Silva agradeceu os relevantes serviços prestados por Eduardo da Silva à GCMV e enfatizou que “hoje Varginha ostenta no Portal da Violência o 5º lugar no Brasil e o 1º em Minas Gerais como detendora dos melhores índices de tranquilidade para as nossas famílias e nossa população”. O prefeito também declarou apoio incondicional e desejou êxito ao novo diretor lembrando uma frase que escutou em recente solenidade na EsSA, “a liderança exige muitas virtudes, mas a que conta mesmo é o exemplo”.

Também prestigiaram a solenidade de posse do novo diretor da GCMV, o secretário municipal de Meio Ambiente, Joadylson Barra Ferreira – representando o 1º escalão do prefeito Antônio Silva, além do chefe do Setor de Relação com a Comunidade Marco Batista, o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, além dos vereadores Buiú do Ônibus, Zacarias Piva e Zué do Esporte.

Conheça Projetos executados pela Guarda Municipal

Projeto beleza saúde e integração da GCMV desenvolvido no Lar São Vicente de Paula e no Vida Viva (assistência às vítimas de câncer)

Palestras em escolas da rede publica e particular

Palestras em empresas com vários temas como drogas e trânsito

Projetos de trânsito nas escolas

Em 90 % dos conselhos do município tem dois representantes da GCMV

Grupamentos

GRUPAMENTO DE PATRULHAMENTO PREVENTIVO:

Patrulha as praças, parques e logradouros públicos.

GRUPAMENTO DE PATRIMÔNIO:

É responsável por 115 prédios públicos pela segurança e apoio aos servidores destes prédio com presença de GCMs e por sistemas de Alarme e câmeras.

GRUPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INOFRMAÇÃO: Responsável por gerir toda a tecnologia da GCMV, instalar, concertinas, alarmes, câmeras,trocar e fornecer senhas ao servidores dos próprios municipais, gerir banco de dados, manutenção das câmeras do GGIM, nos próprios municipais.

GRUPOAMENTO DE TRÂNSITO:

Responsável pelo gerenciamento e fiscalização do trânsito em varginha, estacionamento, circulação e parada.

GRUPAMENTO DE BOMBEIROS AERÓDROMOS :

São responsáveis pela segurança dos 51.2 hectares do aeroporto, dos pousos e decolagem, segurança dos passageiros, vistoriar pessoas armadas durante o embarque, combate a incêndio em aeronaves, resgate, e plano de emergência aeroportuária. Sem esses bombeiros da GCMV, não teria voos em varginha.

CECOM: CENTRO DE COMUNICAÇÃO DA GCMV. Aonde são processadas todas as ocorrências, empenho das equipes, monitoramento dos alarmes dos prédios públicos, e logo a vigilância das câmeras destes prédios.

MEIO AMBIENTE:

Responsáveis por todas as ações de meio ambiente fiscalização, apoio ao setor de bem estar animal, secretaria de meio ambiente, faz parte do CODEMA, e recebe denuncias referente ao meio ambiente,descarte de lixo entulho.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS: Criado recentemente é atualmente o responsável pela formação, qualificação e requalificação de guardas civis municipais, palestras, e projetos.

INTENDÊNCIA: responsável pelo setor de logística da GCMV, armazenamento, manutenção de equipamentos, entrega e recebimento de equipamentos usados pelos GCMs, compras, licitações juntamente com a contabilidade:

D.E.A.P ( divisão especial de ações preventivas), são devidamente preparados para ações de cunho estratégico , proteção dos próprios municipais, eventos, escolta de autoridades, distúrbio civil,

CANIL: recentemente criado e em operação com dois cães, sendo um em treinamento e o outro em operação, apoia as equipes de rua nas operações de busca e abordagens na contenção de uso e trafico de drogas.

ROMU ( Rondas ostensivas municipais), são equipes de patrulhamento preventivo com motos para apoiar as equipes de patrulhamento a pé e outras equipes ações de respostas rápidas

SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA , CONTRA INTELIGÊNCIA INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICA: criado em 2015, é responsável por ações de inteligência da Guarda Civil Municipal de Varginha, alimentando a Direção e o Comando para ações de planejamento.

BIKE PATRULHA: tem como missão um patrulhamento de proximidade com a comunidade.

PATRULHAMENTO A PÉ: também tem como missão a fiscalização de trânsito também , patrulhamento próximo a comunidade.

Currículo do novo diretor Orivaldo Mendonça Machado

Formando em Administração de Empresas pela Faculdade Cenecista de Varginha – Faceca

Concluindo os cursos de MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (Universidade Cruzeiro do Sul)

Funcionário público servidor da GCM nomeado de concurso público desde 204

Antes da nomeação para diretor administrativo da GCMV ocupava a função de subinspetor coordenando o Centro de Formação e também o Setor de Inteligência da Instituição

Cursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) – Planejamento Estratégico, Introdução à Atividade de Inteligência e Uso da Informação em Gestão de Segurança Pública

Possui também o Curso de Inteligência Aplicada oferecido pela Agência Brasileira de Inteligência – ABIN

Vereadores acompanham posse

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Dudu Ottoni, acompanhado dos vereadores Buiu do Ônibus, Zacarias Piva e Zué do Esporte participou na tarde de ontem (07) da cerimônia de posse do novo diretor administrativo da Guarda Civil Municipal de Varginha, Orivaldo Mendonça Machado.

Ao ser empossado, o GCM Orivaldo Mendonça reafirmou o compromisso de continuar trabalhando por uma corporação forte e ainda mais atuante em prol da comunidade. “Assumo esse desafio certo de que a responsabilidade da Guarda aumenta ainda mais. Vamos trabalhar em conjunto, ouvir cada um, buscar propostas e colocá-las em prática. Estamos aqui para o fortalecimento da Guarda Municipal”, destacou.

Em seu pronunciamento, o presidente da Câmara destacou a importância da GCM e parabenizou o novo diretor pela posse. “Quero, em nome do Legislativo, parabenizar o novo diretor e reafirmar nosso compromisso de apoio e parceria com a Guarda. Sabemos a dimensão do trabalho desenvolvido pela corporação em parceria com as demais forças policiais da cidade”, disse.

Participaram também da solenidade o prefeito, Antônio Silva, o vice-prefeito, Vérdi Melo, o comandante da Guarda, Gerson Alves, secretários municipais, o ex-diretor, Eduardo Silva, agentes da corporação e imprensa local.

Fontes e fotos: Prefeitura e Câmara Municipal de Varginha