Imagem de São Sebastião está visitando comunidades rurais em preparação para novena

Fiéis preparam carreatas e orações especiais ao padroeiro da paróquia

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Pascom Paróquia do Mártir

A Paróquia do Mártir São Sebastião, em Varginha, está em preparação para celebrar a novena do padroeiro. Este ano, segundo a comunidade, a festa tem valor especial, pois a paróquia celebra 60 anos de criação e instalação canônica.

No primeiro dia de perigrinação, a imagem do padroeiro saiu da Comunidade Nossa Senhora Aparecida até a Comunidade Santo Antônio, nos Martins. Lá foram celebrados batizados e bençãos aos trabalhadores. No segundo dia, a comunidade Nossa Senhora das Graças, na Santa Cruz, acolheu a imagem peregrina. A Comunidade Santo Expedito, nos Tachos, foi a terceira a receber a imagem do padroeiro e a São José, no Campestre, a quarta, onde foram abençoadas as velas para os cristãos.

Nesta quinta-feira (9), a imagem do padroeiro seguiu para a comunidade São Judas Tadeu, no Ribeirão Santana. Nesta sexta-feira (10), a imagem do padroeiro retornará para a Matriz do Mártir.

18h – Retorno da imagem Peregrina, saindo da comunidade São Judas Tadeu – Ribeirão Santana – para a Matriz de São Sebastião.

19h- Celebração da Santa Missa e benção para todos os colaboradores e equipes de trabalho da festa de São Sebastião

Presidente: Pe. Roberto Antônio Nogueira

Diácono: Alysson Luiz Paganelli Lage

O CSul traz a programação completa da Novena, aqui no site (correiodosul.com) e diariamente nas edições do impresso. A novena terá início neste sábado (11).