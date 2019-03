Iluminação da praça no bairro Barcelona recebe melhorias

Dando sequência as melhorias na iluminação pública da cidade, nesta terça-feira (19), a Prefeitura de Varginha, por meio da Selt, empresa concessionária do serviço, realizou a revitalização da iluminação da Praça José Braga Jordão, no bairro Vila Barcelona, atendendo assim a uma antiga reivindicação dos moradores daquela localidade.

O vice-prefeito Vérdi Melo esteve no local e solicitou da Secretaria de Obras a poda das árvores e limpeza da praça, para maior segurança da população. “A nossa administração vem dando atenção especial já há algum tempo fazendo a revitalização da iluminação pública do município, inclusive solicitamos a elaboração de um projeto maior para ser implantado no bairro Barcelona, mas enquanto o projeto não sai, pedimos a revitalização e agora a poda das árvores.

O comerciante Ronei Marangão elogiou a iniciativa da prefeitura. “Estava tudo muito escuro, perigoso, e agora com esta obra vai melhorar bastante para nós comerciantes e para as pessoas que residem no entorno da praça”. Como ele a comerciante Marilaine Bruniera agradeceu a prefeitura. “A iluminação vai dar mais segurança para todos”.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha