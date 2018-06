III Fórum Regional de Autogestão, Autodefesa e Família acontece nesta sexta na FUVAE

O III Fórum Regional de Autogestão, Autodefesa e Família acontecerá nesta sexta-feira (8), às 08h30, na FUVAE – Varginha e contará com a presença do Superintendente da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais e do Deputado Federal Dr. Eduardo Barbosa.

APAEs já confirmadas

APAE DE ALPINÓPOLIS

APAE DE AREADO

APAE DE BOA ESPERANÇA

APAE DE CAPITÓLIO

APAE DE CABO VERDE

APAE DE CARMO DO RIO CLARO

APAE DE COQUEIRAL

APAE DE ELÓI MENDES

APAE DE GUAXUPÉ

APAE DE ILICÍNEA

APAE DE IPUIUNA

APAE DE ITAÚ DE MINAS

APAE DE PARAGUAÇU

APAE DE PASSOS

APAE DE PIUMHI

APAE DE POÇOS DE CALDAS

APAE DE SANTANA DA VARGEM

APAE DE SÃO ROQUE DE MINAS

APAE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

APAE DE TRÊS PONTAS

APAE DE VARGINHA/FUVAE

APAE DE CAMPESTRE

APAE DE DIVISA NOVA

APAE DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

APAE DE ALTEROSA