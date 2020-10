II Oficina de Educação Patrimonial discute “Memória e Patrimônio” na próxima quarta-feira

Voltada para professores da rede municipal de ensino de Varginha, a II Oficina de Educação Patrimonial vai discutir Memória e Patrimônio na próxima quarta-feira (28/10), das 13h às 17h. A iniciativa será transmitida por meio do Facebook, YouTube e site Varginha Cultural. Não é necessária inscrição prévia para participar. Haverá emissão de certificado para quem acompanhar e preencher o formulário de presença ao final do evento.

A ação é da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, e propõe ampliar a reflexão sobre as questões relacionadas à preservação e valorização do patrimônio cultural e os reflexos na prática educativa. Tem o objetivo ainda de discutir ações didático-pedagógicas em educação patrimonial que viabilizem o acesso dos alunos ao patrimônio cultural, bem como busca relacionar história local, memória e educação.

O evento será iniciado às 13h com o lançamento virtual da “Coleção Varginha em Postais 2020”, que traz nesta edição fazendas e capelas da zona rural. Às 13h20, haverá a palestra do professor de história, Gustavo Uchôas Guimarães, com o tema “Educação patrimonial nos espaços escolares: aspectos pedagógicos, reflexões e propostas”. Às 15h20, o professor de história Carlos Henrique Egler vai falar sobre a “A memória como conteúdo escolar e metodologias para a construção de atividades que agenciem fontes orais”. A mediação será feita pela bibliotecária Eliana Cristina Costa, da Biblioteca Pública de Varginha.

Confira a programação completa

13h – Abertura: lançamento da “Coleção Varginha em Postais 2020”, com tema fazendas e capelas;

13h15 – Documentário: “Patrimônio Cultural de Varginha”

13h20 – Palestra: “Educação patrimonial nos espaços escolares: aspectos pedagógicos, reflexões e propostas”

Palestrante: Gustavo Uchôas Guimarães

Palestrante: Gustavo Uchôas Guimarães 15h – Documentário: “No caminho de Reis: entre cores e cantos”

15h15 – Documentário: “Nina em: história de Varginha”

15h20 – Palestra: “A memória como conteúdo escolar e metodologias para a construção de atividades que agenciem fontes orais”

Palestrante: Carlos Henrique Egler

Palestrante: Carlos Henrique Egler 16h50 – Documentário: “É preciso olhar”

17h – Encerramento

Perfil dos participantes

Carlos Henrique Egler: Graduação em Licenciatura Plena em História e Curta em Geografia pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista (1996 – S.P); Pós Graduado em Design Instrucional pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI – 2009 – 2010 – M.G), Pós-Graduado em Implementação e Gestão de Ensino à Distância pela Universidade Federal Fluminense (UFF -2010- 2012 – RJ). Atualmente sou servidor público efetivo na Secretaria de Educação Municipal de Varginha (M.G) e na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (M.G). Lecionando História.

Eliana Cristina Costa: Pós-Graduação em Paradigmas Emergentes nos Serviços Informacionais: gestão, indexação e disseminação pela Fundação Educacional Comunitária Formiguense – Escola de Biblioteconomia MG (2000). Graduação em Biblioteconomia pela Fundação Educacional Comunitária Formiguense – Escola de Biblioteconomia MG (1991). Professora da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações – UNINCOR (2001/2005). Coordenadora da Biblioteca Pública Municipal de Varginha desde 2017. Membro efetivo do COMIC (Conselho Municipal de Incentivo à Cultura) desde 2019. Autora do livro “Normas para Apresentação de Projetos de Pesquisa, Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses”, publicado pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações, UNINCOR (2004). Coautora do livro “Manual de Normatização de Trabalhos Científicos para Cursos de Graduação”, publicado pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações, UNINCOR (2005).

Gustavo Uchôas Guimarães: Pós-Graduação em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena – Uninter (2019). Graduação em História – Unifran (2013). Membro da APESUL (Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas) e do CODEPAC (Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Varginha) desde 2019. Autor dos livros “Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde” (2019) e “Intimidade com a História” (2020).

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha