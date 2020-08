II Encontro Espírita do Sul de Minas acontece de forma virtual neste final de semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

O II Encontro Espírita do Sul de Minas acontece nesta sexta, sábado e domingo (28, 29 e 30), em ambiente virtual com transmissão pela página no Facebook do Encontro Espírita do Sul de Minas e pelo YouTube no Canal da Rede Amigo Espírita.

O evento que tem como tema: “As Obras de Kardec” será gratuito e aberto a todos os interessados pela Doutrina Espírita, seja aqueles que já frequentam as casas espíritas, ou aqueles que por ventura queiram conhecer mais o espiritismo.

Com informações: Blog do Madeira/Foto: Divulgação