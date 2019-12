Igrejas Evangélicas de Varginha tem programações especiais para abençoar os fiéis

Pin Compartilhar 0 Compart.

Já virou tradição nas igrejas evangélicas os cultos em comemoração ao Natal, tempo de muitas orações e bençãos entre as famílias que frequentam as congregações. No Ano Novo, alguns fiéis escolhem passar a virada do ano em vigílias de muita adoração e louvor.

O CSul entrou em contato com algumas igrejas da cidade e foi informado das programações especiais para celebrar este momento tão importante do ano. Confira abaixo a lista de igrejas que contarão com cultos e cantatas de Natal:

CEVEC

A Comunidade Evangélica Vida Em Cristo (CEVEC), ministrada pelo Pr. Douglas Berg conta com uma programação especial para os fiéis. No sábado (21), às 17h, acontecerá uma Confraternização entre os membros da família CEVEC.

Já na terça-feira (31), às 22h, o Pr. celebrará o Culto de Ação de Graças.

A CEVEC fica localizada na Av. Plínio Salgado, 465 – Vila Pinto.

Outras informações também podem ser obtidas pela página oficial da CEVEC de Varginha no Facebook.

Igreja Assembleia de Deus

Na Assembleia de Deus, ministrada pelo Pr. Salvador Antunes, acontecerá a Cantata de Natal ‘Jesus o Maior‘. A apresentação oficial ocorrerá no dia 22 de dezembro, porém serão realizadas antecipadamente duas apresentações parciais.

Nesta sexta-feira (20), acontece a primeira parcial às 19h30, no Via Café Garden Shopping, em frente a loja Havan.

No sábado (21), acontecerá a segunda apresentação parcial, às 19h30 no Ponto Central, ala Seresta.

No domingo (22), acontece a apresentação oficial da Cantata de Natal ‘Jesus o Maior’, às 18h30, na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, na rua José Benedito de Figueiredo, 80, Vila Verde.

9º Igreja do Evangelho Quadrangular

Na Igreja Quadrangular, ministrada pelo Pr. Cleiton e Pra. Rozilene, será realizada a Cantata de Natal ‘Jesus Cristo Rei dos Reis’, no próximo domingo (22), às 9h30 e mais tarde no mesmo dia, às 19h.

Para o Ano Novo, os fiéis que frequentam a igreja poderão virar o ano sob a presença de Deus, em uma vigília que tem início às 22h e chega ao fim às 0h. Após as orações da chegada do novo ano, será realizada uma ceia.

A Igreja Quadrangular fica localizada na R. Antônio Murad Sobrinho, 240, Eldorado.

Redação CSul: Franciele Brígida

Foto destaque: Getty Images