Idosos de 90 anos ou mais começam receber segunda dose de vacina contra o coronavírus em Varginha

Etapa acontecerá de forma drive thru – em frente ao Inprev – e presencial na Policlínica Central.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Prefeitura de Varginha

Os idosos de 90 anos ou mais começarão, nesta sexta-feira (26), a receber a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, a imunização terá início às 14h, de forma drive thru, em frente ao Inprev, no alto da Vila Paiva.

Já no sábado (27), a etapa ocorre na Policlínica Central das 12h às 18h. O local será o mesmo nos dias 02 e 03, porém em horário diferente – das 15h às 20h.

Ainda conforme a prefeitura, idosos e familiares devem ficar atentos ao Cartão de Vacinas, pois lá estão agendados o dia em que a dose será aplicada.

Quarta remessa de vacinas chegam ao Sul de Minas

A quarta remessa de vacinas (CoronaVac e AstraZeneca) chegou ao Sul de Minas nesta sexta-feira (26). Segundo a assessoria da prefeitura de Varginha, uma equipe da Regional de Saúde do Município foi ao local acompanhar a chegada das vacinas, que posteriormente serão transportadas à Superintendências Regionais de Saúde e distribuídas aos municípios que compõem a macro região de saúde.

Doses de vacinas já chegaram na região/Foto: Divulgação

O quantitativo de doses para cada cidade ainda não foi definido.