Idosos atendidos pelo CRAS dão show de Talento no Teatro Capitólio

Pin Compartilhar 0 Compart.

Tempo passado, Tempo Presente. Tudo na vida é construção. Foi com este tema que os idosos atendidos pelo CRAS Varginha se apresentaram no Teatro Capitólio, com dança passando da década de 40 ate os anos 2000. Temas como Ditadura, Mudança da Capital do Brasil, A Bela e a Fera, do Mundo Analógico ao Tecnológico, foram retratados em forma de dança e música, envolvendo os idosos atendidos nos CRAS e Centro de Conveniência do Idoso. A apresentou contou ainda com a participação de idosos do Lar São Vicente de Paulo.

Como acontece todos os anos, o show de talentos lotou o Teatro Capitólio, com amigos e familiares dos artistas da terceira idade, que demonstraram a veia artística e a criatividade, encantando o publico presentes. Quem esteve lá para conferir de perto foi o vice-prefeito Vérdi Melo, que se encantou com o desprendimento de homens e mulheres, que conseguiram contagiar a plateia, incorporando os temas das apresentações.

“Foi um lindo espetáculo. Muito bonito de ver estas pessoas envolvidas, espalhando alegria de vida através do sorriso. Nós, enquanto representantes do poder público, demos o dever de buscar meios para garantir a qualidade de vida as pessoas, sejam elas crianças, jovens ou adultos. E é muito bom saber que podemos contar com uma equipe tão comprometida como a da Sehad, que se dedica, se doa para proporcionar momentos como este”, disse Vérdi.

Também a secretária de habitação e Desenvolvimento Social, Patricia Souza falou da importância do evento, que retratou o trabalho realizado pelas equipes do CRAS. “Quero aqui agradecer a todos que participaram da organização deste evento, que descobriram o talento dos nossos jovens da terceira idade. Uma equipe comprometida da qual nos orgulhamos”.

O Show de talentos contou com a participação especial do ilusionista Jkarllus, de Guaxupé, que além de apresentar o Show de Talentos, encantou a todos com suas mágicas.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha