Idoso é vítima de golpe em Varginha

Um idoso de 61 anos procurou a Polícia Militar em Varginha, no final da manhã dessa quarta feira (3), relatando que havia caído em um golpe e perdido a quantia de $600,00 reais.

Tudo aconteceu no começo da manhã quando sua esposa recebeu uma ligação de um homem que se identificou como sobrinho e disse que estaria com seu carro quebrado nas proximidades de Pouso Alegre e precisaria que realizasse um depósito de R$ 600,00 para o conserto do carro.

O idoso então foi até uma casa lotérica e depositou a quantia que o suposto sobrinho havia pedido. Chegando em casa ele percebeu que havia caído em um golpe e quando retornou a lotérica não foi possível fazer o estorno pois o dinheiro havia sido sacado em uma agência em Brasília.

A Polícia Militar informou que é muito comum esse tipo de golpe aplicado por telefone especialmente em pessoas idosas. E orienta quem receber esse tipo de ligação que mantenha a calma e procure entrar em contato com o parente.

Fonte: Minas Acontece