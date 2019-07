Idoso é agredido com pauladas

Dois jovens foram presos por suspeita de agredirem um idoso de 61 anos em Varginha.

O caso aconteceu na tarde do último domingo (14), no Bairro Centenário. Segundo a vítima, Antônio Bernardino Albuquerque, ele estava bebendo com um amigo em um ponto de ônibus, quando os suspeitos chegaram. Um deles começou a agressão usando um cabo de vassoura.

Para a Polícia, um dos jovens relatou que quando passava pelo local começou a ser agredido pelo idoso com um cabo de vassoura. Neste momento pegou o cabo de agrediu o idoso para se defender.

O idoso foi levado para o Hospital Bom Pastor com ferimentos na cabeça.

Fonte: Varginha Online.