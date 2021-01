Idoso de 111 anos será o primeiro a receber vacinação contra o coronavírus em Varginha

Segundo Secretário Municipal de Saúde, município já definiu locais para vacinação, e seguirá moldes do Plano Nacional de Imunização.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Varginha receberá, nos próximos dias, as primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus, e a cidade já definiu quem será o primeiro morador a ser vacinado. Trata-se do senhor José Ferreira, conhecido por “Mudinho”. Ele acabou de completar 111 anos e vive há 73 no Lar São Vicente de Paulo.

Senhor José Ferreira, de 111 anos, será o primeiro varginhense a receber vacinação/Foto: Divulgação

Plano de Vacinação na cidade

O município já se preparou para a campanha de vacinação. Segundo a Secretária de Saúde, após o aval da Anvisa para a liberação do uso emergencial das vacinas Coronovac e Astrazeneca, que deverá sair no domingo (17), Varginha estará apta para iniciar o processo. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Doutor Luiz Carlos Coelho, o município já possui 28 câmaras frias para as vacinas.





Locais de vacinação

Ainda conforme o secretário, serão usadas salas na Policlínica Central e outras 16 salas de vacinas de UBS (Unidade Básica de Saúde) para a vacinação.

Luiz Carlos Coelho disse, ainda, que Varginha seguirá o Plano Nacional de Imunização, sendo assim, os primeiros a receberem a vacina serão idosos e profissionais da saúde.

Vale destacar que, no início da semana, o governador do Estado, Romeu Zema, esteve em Varginha para acompanhar o recebimento e o início da distribuição dos primeiros lotes de seringas agulhadas. Ao todo, 300 mil unidades foram encaminhadas à cidade. A quantidade será distribuída para 50 municípios que compõem a macrorregião.

*Com informações: G1 Sul de Minas/Blog do Madeira