Idoso de 111 anos é o primeiro a receber vacina contra covid-19 em Varginha

Definidos como grupo prioritário, idosos e profissionais da saúde serão os primeiros vacinados no município.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Um idoso de 111 anos foi o primeiro a receber a vacinação contra o novo coronavírus em Varginha. Senhor José Ferreira, conhecido por ‘Mudinho’, reside no Lar São Vicente de Paulo há 73 anos .

A dose da CoronaVac foi aplicada pela enfermeira Luana Alves, responsável por coordenar a Central de Vacinação Municipal de Varginha.

De acordo com a prefeitura, após a chegada das vacinas, o processo de vacinação seguirá nesta quarta-feira (20), no Hospital de Campanha. Os vacinados serão profissionais de saúde da linha de frente do hospital, tais como, enfermeiros, médicos e integrantes da limpeza que convivem com alta carga viral.

À tarde, será concluída a vacinação dos idosos asilados, que moram no Lar São Vicente de Paulo.

Grupos prioritários

Esses dois grupos prioritários foram estipulados pelo Plano Nacional de Imunizações – PNI (profissionais de saúde da linha de frente e idosos asilados).

É importante destacar que, o primeiro lote de vacinas é exclusivo para esses dois públicos-alvos, ou seja, os demais idosos ainda não serão vacinados.

Inicialmente, as 1675 doses seriam para a primeira e para a segunda vacinação, mas a Secretaria Municipal de Saúde acaba de informar que serão 1.675 aplicações nessa primeira etapa, ou seja, a revacinação será com a vacina que chegará posteriormente ao município.