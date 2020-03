Idosa internada no Hospital Bom Pastor testa positivo para Coronavírus; paciente é de Boa Esperança

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma mulher de 60 anos, que está internada no hospital Bom Pastor, em Varginha, teve resultado de exame positivo para Coronavírus. A paciente é de Boa Esperança. O caso foi confirmado na tarde desta terça-feira (24) pelo prefeito de Boa Esperança, Hideraldo Henrique Silva, e pelo secretário municipal de saúde, André.

Ainda não se sabe se este caso será contabilizado como sendo de Varginha, onde a mulher está internada, ou de Boa Esperança, onde ela mora.

A paciente se encontra internada em isolamento no Hospital Bom Pastor, em Varginha, mas com o estado de saúde estável, segundo as autoridades.

Segundo o secretário de saúde de Boa Esperança, todas as pessoas que tiveram contato com a idosa, anteriormente, “são assintomáticas, ou seja, não apresentaram sintomas, mas guardaram isolamento e todas as recomendações”.

Varginha tem 18 casos suspeitos da doença e outros 18 foram descartados.

Em nota, da Prefeitura de Varginha, comunicou que “o teste realizado em uma moradora de Boa Esperança, internada no Hospital Bom Pastor, deu positivo para o Coronavírus. O resultado chegou nesta terça-feira (23), às 12h. A paciente foi atendida pela Santa Casa de Boa Esperança com sintomas clássicos do Covid-19. No local foi colhido o material para o teste. Ela foi transferida pelo SUS Fácil para o Hospital Bom Pastor no dia 18 de março, onde vem recebendo todo atendimento necessário, seguindo os protocolos da ANVISA. De acordo com a direção do Hospital, ela se mantêm lúcida, seu quadro é estável, devendo permanecer em isolamento até ter condições de alta hospitalar”, informou.

“Todos os funcionários do Hospital Bom Pastor estão capacitados para agir no enfrentamento do Coronavírus”, concluiu a Prefeitura.

