I Seminário do Patrimônio Imaterial de Varginha acontece nesta terça-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com o tema “Folia de Reis: transmitindo o conhecimento, preservando memórias”, o I Seminário do Patrimônio Imaterial acontecerá nesta terça-feira (25), das 9h às 16h, com transmissão online pelo Facebook, YouTube e site Varginha Cultural.

O evento é voltado aos integrantes das Companhias de Reis, gestores e conselheiros municipais de cultura e patrimônio, folcloristas, estudantes, pesquisadores e comunidade em geral, não apenas de Varginha, mas de qualquer parte do país.

Dentre os objetivos estão a promoção da cultura tradicional das Folias de Reis de Varginha e a diversidade de expressões artísticas associadas a ela, além do compartilhamento dos saberes das folias para as novas gerações, articulando os modos tradicionais com as novas tecnologias.

Na programação estão previstas as palestras “A tradição e a religiosidade das Folias de Reis”, “O mundo ritualístico das Folias de Reis”, “Folia de Reis: tradição da cultura popular” e “A formação das Folias de Reis locais: o papel do núcleo familiar na transmissão dos saberes”. Haverá ainda o lançamento do Dossiê de Registro das Folias de Reis de Varginha e a exibição dos documentários “No Caminho de Reis entre Cores e Cantos” e “Folias de Reis de Varginha”.

Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 3690-2718, pelo e-mail patrimoniocultural@fundacaoculturaldevarginha.com.br e pelo site www.varginhacultural.com.br.

Confira a programação