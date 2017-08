I Seminário Análise de Cenário orienta empresários de Varginha

Foi um grande sucesso o I Seminário Análise de Cenário da Associação Comercial de Varginha. O evento aconteceu nesta segunda-feira (31) e contou com a participação de mais de 50 empresários.

O seminário teve início às 9h com um café oferecido pela ACIV. Além de empresários estiveram presentes também vereadores, diretores da ACIV e o vice-prefeito, Verdi Lúcio Melo. Antes de montar a mesa com os palestrantes, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao empresário Sérgio dos Santos, que faleceu na última semana vítima de um acidente automobilístico.

O publicitário Alexandre Prado abriu o evento falando sobre marketing, publicidade e propaganda. Ele destacou também a importância do empresário conhecer o seu negócio e compreender no que está investindo.

O segundo a usar da palavra foi o gerente da Regional Sul do Sebrae Minas, Juliano Cornélio. Ele falou sobre empreendedorismo e apresentou dados regionais sobre geração de empregos e crescimento das empresas.

Logo depois foi a vez do economista Pedro Portugal, que também abordou a questão dos empregos, porém em uma visão municipal. Ele falou da conscientização dos consumidores que, de acordo com pesquisas realizadas pela CNDL, utilizaram boa parte do seu FGTS para pagar dívidas atrasadas e quitar contas que ainda iriam vencer.

O vice-presidente da ACIV e empresário, Wagner de Brito Pio foi o quarto palestrante. Ele falou da enorme carga tributária que os brasileiros pagam atualmente. Abordou também as mudanças que ocorreram nos EUA para que eles se tornassem a potência mundial que são hoje e destacou as mudanças que devem acontecer no Brasil para que o país se desenvolva.

O presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins avaliou o evento como positivo e destacou a importância da entidade em apoiar os empresários de Varginha. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado alcançado, a casa estava cheia e cumprimos nosso papel de entidade representativa do comércio. Esperamos que no próximo tenhamos ainda mais participantes”, finalizou Anderson.

