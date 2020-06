Expectativa para o Dia dos Namorados cresce em estabelecimentos de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Apesar do momento incerto, floriculturas mantém expectativa de crescimento para essa época do ano. Hotéis têm 33% de reservas confirmadas.

Não é porque estamos no meio de uma pandemia que o romance desapareceu. No Dia dos Namorados é normal que os apaixonados se presenteiem com flores, perfumes ou um encontro romântico.

Diante da situação atual, casais têm usado a criatividade para matar a saudade, desde jantares durante vídeo chamadas, até ligações. O principal objetivo é celebrar a data, afinal o amor supera qualquer batalha.

No Dia dos Namorados, é comum que os hotéis registrem uma alta nas hospedagens e as rosas também desaparecem das floriculturas, exatamente o que está acontecendo em Varginha.

Uma pesquisa realizada pelo CSul aponta que alguns dos principais hotéis da cidade estão em crescente nessa época. Vale ressaltar que, devido ao feriado de Corpus Christi no dia 11, justamente na véspera do Dia dos Namorados alavanca ainda mais o sistema hoteleiro. Tendo em vista que ao invés de um dia, casais acabam buscando dois ou até três diárias.

Na pesquisa feita pelo Correio do Sul, foi possível constatar que a média de estadiais nos hotéis para esta época do ano, subiu em 33%.

Floriculturas

As flores também têm seu valor nessa data comemorativa. Em Varginha não é diferente, a procura por rosas, sejam elas vermelhas ou coloridas aumentou. O mesmo ocorre com as orquídeas. Os valores variam entre R$66 a R$130.

Em entrevista exclusiva ao CSul, à proprietária de uma floricultura de Varginha destacou o crescimento nesse período e relatou o otimismo na venda, mesmo em tempos de quarentena. “Apesar da pandemia estamos esperando um aumento nas vendas assim como foi nos dias das mães… A aposta nas flores é o simbolismo, principalmente em tempos de quarentena onde não adianta comprar uma roupa, sapato, ou acessório sendo que devemos ficar dentro de casa.” Se em anos anteriores a procura por flores e afins chega à 90% nesta data, para este ano a proprietária destaca que, “se for metade das vendas dos anos passados já estará ótimo!” – terminou.

Motéis

Os motéis são outra pedida para quem deseja “apimentar’ ainda mais o relacionamento. Em Varginha, alguns destes estabelecimentos vêem com bons olhos a data. Contudo, nos locais consultados pela editoria do CSul não haverá promoção especial.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto: Pexels