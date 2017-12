Hospital Regional terá eventos natalinos hoje (20)

O Hospital Regional do Sul de Minas preparou três atividades em comemoração ao Natal. Hoje, quarta-feira, os pacientes e funcionários receberão a visita do Papai Noel no período da manhã. Na parte da tarde, as 16h, haverá missa campal que acontece no pátio de entrada do hospital e a partir das 19h uma linda apresentação do Coral do Conservatório Estadual de Música de Varginha. O coral apresentará músicas natalinas e quem passar pelo hospital também poderá presenciar essa linda cantata. A missa e a cantata são abertas ao público e acontecerão no pátio do hospital.

Fonte: Luciana Vanessa / Foto: Reprodução