Hospital Regional inaugura obras da nova cozinha e refeitório

Após um investimento de mais de 200 mil reais, o Hospital Regional do Sul de Minas inaugura nesta sexta-feira (28) as obras de reforma e ampliação da nova cozinha e refeitório do hospital.

Os dois departamentos passaram por uma completa transformação após ampliação e reforma das áreas e aquisição de novos e modernos equipamentos. Tudo para dar um melhor atendimento na área de Nutrição e Dietética do hospital, para pacientes e profissionais.

A inauguração acontecerá no local, a partir das 15h e contará com homenagem à Sra. Ilda Pederiva, que trabalhou no hospital durante 32 anos e foi coordenadora da cozinha . O refeitório do hospital leva o nome dela.

Fonte: Blog do Madeira / Fotos: Divulgação