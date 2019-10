Hospital Bom Pastor recebe Eficiência Energética

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta sexta-feira (4), às 14h30, o Hospital Bom Pastor de Varginha (Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500), receberá Eficiência Energética.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV) convidam todos para a solenidade, que marca a entrega de três secadoras de roupas.

Iniciativa, regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), visa o incentivo à mudança de hábitos na utilização da energia elétrica e o fomento às soluções energéticas em benefício da saúde.

A Cemig investiu recursos de mais de R$ 180 mil na aquisição das máquinas. A iniciativa faz parte do Programa Energia Inteligente da companhia e tem como objetivo contribuir para reduzir os gastos com a energia elétrica na instituição, ampliando os recursos para investimentos na melhoria do atendimento à população.

Foto: Iago Almeida/CSul