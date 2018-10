Hospital Bom Pastor está em segundo lugar com mais atendimentos no interior do estado

Durante todo este mês é comemorado o Outubro Rosa, que ressalta a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. O tema deste ano volta-se à formação de redes de apoio. Com a frase #CompartilheSuaLuta, a campanha tem como objetivo mostrar que pacientes e familia­res podem encontrar suporte e informações em organizações não governamentais (ONGs) e junto a outras pessoas que, por terem en­frentado a mesma luta, entendem bem dessa realidade.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHO­MUV (Hospital Bom Pastor) confirmou até o momento, três atividades que serão realizadas durante o mês de ou­tubro.

O Hospital Bom Pastor oferece consultas ambulatoriais oncológicas em diversas especialidades, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por ano, a instituição realiza mais de 20 mil atendi­mentos e procedimentos em oncologia. Esse número é resultado de consultas pré-agendadas em diferentes especialidades oncoló­gicas, realizadas em ambulatórios clínicos e ambulatórios cirúrgi­cos; procedimentos: Braquiterapia, Quimioterapia e Radioterapia.

Programação

09/10 – Bate-papo com Dr. Carolina Baroncelli, masto­logista, às 14 horas na recepção da oncologia;

25/10 – 5° Desfile Outubro Rosa, no Teatro Mestrinho, a partir das 19h30 com apresentação musical e as 20 horas as pacientes do Centro de Oncologia iniciam o desfile. O convite solidário custa apenas R$5,00;

30/10 – Dia da Beleza das 9h às 15h, no salão do Lions Clube, próximo ao hospital. Haverá esmaltação de unhas, maquiagem, massagem, corte de cabelo, atrações artísticas, entre outras atividades. O evento será aberto ao público.

Atendimentos

Nos últimos quatro anos, o número de atendimentos a pacientes com câncer de mama cresceu 56% no Hospital Bom Pastor, o que tornou a instituição a maior em número de atendimentos entre as cidades do interior de Minas Gerais.

O hospital atende 202 cidades e foram 270 casos em 2018, contra 172 em 2013.

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer – INCA, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama no país, para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres.