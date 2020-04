Hospital Bom Pastor e cinco unidades de saúde já receberam contêineres enviados pelo Porto Seco

Pin Compartilhar 0 Compart.

O objetivo é separar o atendimento de quem tem sintomas do coronavírus das demais pessoas

O Porto Seco Sul de Minas cedeu contêineres totalmente adaptados para ajudar a Prefeitura de Varginha no enfrentamento ao coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, na sexta-feira (27), três contêineres já foram instalados no Hospital Bom Pastor e nas Unidades de Saúde do Imaculada Conceição e Cidade Nova. Nessa segunda-feira (30), mais três unidades foram colocadas nas unidades de saúde Dr. José Marcos (conhecida como Policlínica do Bom Pastor, mas que fica localizada no bairro Boa Vista), Dr. José Conde (Canaã) e Enfermeira Selma Maria Tobias (Novo Tempo).

O objetivo é desafogar os atendimentos nas unidades de saúde que terão atendimento de forma isolada, ou seja, um fluxo de atendimento não cruzado. Quem apresentar sintomas do coronavírus será atendido separado dos demais pacientes que vão em busca assistência pediátrica, obstétrica e ginecológica, por exemplo. Toda essa mobilização é mais uma medida da Prefeitura para evitar a transmissão do coronavírus.

“A Prefeitura de Varginha trabalha firmemente no enfrentamento ao coronavírus, com medidas variadas para preservar a população da pandemia e pedimos a todos que lavem muito bem as mãos, se possível usem álcool em gel e usem também água sanitária diluída em água para fazer a higiene dos calçados”, ressalta Vérdi Lúcio Melo, prefeito em exercício.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha