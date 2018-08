Hospital Bom Pastor conclui obras no Centro de Oncologia

Devolver a dignidade aos pacientes e a seus acompanhantes num momento em que lutam pela vida. Foi com este pensamento que o presidente do Hospital Bom Pastor, Luiz Fernando Alfredo, decidiu pela reforma e ampliação da recepção do Centro de Oncologia, aumentando em 60% sua capacidade. “Essa era uma antiga aspiração que eu e a direção do Hospital acalentávamos há tempos. Para isso fomos atrás de recursos necessários para a concretização de um sonho, e hoje podemos comemorar mais esta conquista para a Oncologia”, Luiz Fernando.

O projeto também incluiu a ampliação e reforma do laboratório e consultórios, com a adequação dos setores em 100% das normas da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, segundo informações da Engenheira especializada em Arquitetura Hospitalar, Tais Smanio.

Ela explica que a ampliação da recepção e consultórios já foi concluída, faltando agora a parte de revestimento no laboratório e ambulatório para a obra ser entregue. “Foi um projeto muito estudado, de forma a atender as necessidades dos pacientes e da equipe da Oncologia no seu trabalho”, disse Tais.

Pronto Atendimento

A reforma e ampliação do Centro de Oncologia foi mais uma conquista para a direção do Hospital Bom Pastor, que no início deste ano entregou a obras reforma e ampliação do Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor, com a construção de duas instalações urgência/emergência, uma sala para pequenas cirurgias, enfermaria masculina, enfermaria feminina, sala de medicação e outras dependências, praticamente dobrando a capacidade do PA que passou a contar com cinco leitos para emergência, equipados como uma UTI e mais três leitos leitos para atendimento de emergência para primeiros socorros de casos graves.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha