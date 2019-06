Hospitais do Sul de Minas são temas de audiência da ALMG

Nesta sexta-feira (28), a partir das 9 horas da manhã, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) irá debater com autoridades do Sul de Minas, os problemas financeiros do Hospital Regional de Varginha, do Hospital Samuel Libânio, de Pouso Alegre e do Hospital Escola e da Santa Casa, ambos de Itajubá. O foco da discussão será os atrasos nos repasses do Estado.

Audiência será realizada no Theatro Capitólio (Rua Presidente Antônio Carlos, nº 522, Centro), a requerimento do deputado Professor Cleiton (DC), natural de Varginha. Ele lembra que o Hospital Regional de Varginha é referência de saúde para toda a região, mas sofre com constantes atrasos nos repasses do Estado e do Instituto de Previdência dos Servidores (Ipsemg).

Há algum tempo, segundo Professor Cleiton, o Hospital Regional de Varginha vem “administrando dívidas”, sem deixar de prestar atendimento de qualidade. Porém, com o agravamento da crise financeira, alguns programas importantes da instituição estão comprometidos. A situação seria semelhante em outros hospitais do Estado, incluindo-se os que serão tema da audiência.

Na última semana, a imprensa noticiou a demissão de 76 funcionários do hospital, em função de dívidas que chegariam a R$ 60 milhões. Professor Cleiton defende a regularização dos repasses e a discussão de alternativas para que sejam mantidos todos os atendimentos prestados.

“É evidente que os gastos com a saúde prescindem de otimização dos recursos com o objetivo de atender o máximo de pessoas possível sem que, contudo, se comprometa a qualidade dos serviços prestados à população, especialmente àqueles que não possuem outras alternativas ao Sistema Único de Saúde”, justifica.

Confirmaram presença na audiência o presidente do Conselho Diretor do Hospital Regional do Sul de Minas, Frederico Nunes e o diretor do hospital, Luiz Fernando Bandeira, além de representantes do Governo de Minas.