Hospitais do Sul de Minas são temas de audiência da ALMG

Na última sexta-feira (28), por aproximadamente quatro horas foi realizada no Theatro Capitólio, em Varginha, a Audiência Pública para debater os problemas financeiros do Hospital Regional de Varginha, do Hospital Samuel Libânio, de Pouso Alegre, do Hospital Escola e da Santa Casa, de Itajubá, e os problemas relacionados aos atrasos nos repasses do Estado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

A reunião, promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi solicitada pelo deputado estadual Professor Cleiton.

Tratou-se de uma reunião muito produtiva, na qual pode-se ouvir várias partes e entender a situação real e também como, através da Assembleia Legislativa, é possível ajudar a salvar os hospitais que sofrem com os prejuízos financeiros.

“Antes desta Audiência tive uma aula sobre gestão hospitalar, há muitos anos acompanho de perto toda a direção do Hospital Regional de Varginha. Foi-me apresentado pessoalmente tudo que tem acontecido com nosso hospital”, explicou Professor Cleiton.

O deputado também agradeceu à Superintendência Regional de Saúde que enviou a ele o estudo relacionado ao Hospital Regional. “Esse relatório já foi enviado à Secretaria de Estado de Saúde para que nossos técnicos tenham ciência de tudo que se passa em Varginha”, afirmou.

Fotos: Julianne Batista Ribeiro