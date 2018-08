Horário de atendimento na Policlínica central e UBS’s é ampliado para fechar Campanha de Vacinação

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (Paralisia Infantil) e Sarampo termina no dia 31 de agosto, e para alcançar a meta de imunizar 95% da população alvo (6.308 crianças de um ano até quatro anos 11 meses e 29 dias), a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, resolveu por estender o horário de funcionamento da Policlínica Central, de segunda-feira (27) até sexta-feira (31), com atendimento das 17h às 20h.

Além disso, a Campanha será encerrada na cidade no dia 02 de setembro, domingo, com a abertura das Unidades Básicas de Saúde do Caic I, Caic II, Policlínica Central, Barcelona, Sion e Jardim Áurea, das 9h às 14h.

“Varginha antecipou o início da Campanha, começando no dia 04 de agosto e agora estende até o dia 02 seu encerramento com fins de atender a população alvo”, explicou Roseane Silva, Coordenadora do Setor de Epidemiologia da

Secretaria Municipal de Saúde de Varginha

Vale lembrar que além da vacinação será realizada também atualização da Caderneta de Vacinação da Criança. Portanto, pais e responsáveis devem levar a caderneta de saúde da criança para uma avaliação criteriosa da situação vacinal. A caderneta é um documento pessoal e deve acompanhar a criança a todo o momento!

Fotos enviadas pela Prefeitura de Varginha.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha