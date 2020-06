Honorinho Ottoni assume interinamente a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social

Pin Compartilhar 0 Compart.

O secretário Municipal de Governo, Honorinho Ottoni, assumiu nesta terça-feira (16), interinamente, sem remuneração, a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD , após a exoneração de Patrícia Rodrigues de Souza que deixou o cargo por motivos particulares. Assim, ele passa a acumular as duas pastas a convite do prefeito Vérdi Melo.

Natural de Varginha, graduado em Ciências Econômicas pela Faceca, é concursado da prefeitura desde 1993. Foi diretor-geral dos Caic’s I e II no período de 1994 a 1996, tendo sido responsável pela implantação e coordenação das duas unidades no município. Exerceu o mandato de Vereador na Câmara Municipal de Varginha por dois mandatos, de 1997 a 2004, tendo presidido a Casa no ano de 2002 quando criou o programa “Câmara Itinerante”, levando a Câmara quinzenalmente aos bairros da cidade, aproximando a população de seus vereadores, dando maior transparência aos Atos do Legislativo desfazendo a máxima de que Vereador só vai aos bairros em época de eleição, prática esta até hoje adotada pela Câmara através do projeto idêntico denominado “Câmara nos Bairros”.

Como vereador foi ainda autor de importantes projetos, a exemplo do que estabeleceu tempo máximo para permanência nas filas dos bancos, mas que infelizmente, por falta de fiscalização, em muitas agências ainda não foi colocado em prática e do que regulamentou o Transporte Escolar na cidade, organizando esta importante prestação de serviço à comunidade.

No período de 2013 e 2014 foi Secretário de Planejamento – SEPLA onde durante sua gestão pôde desenvolver várias atividades internas, destacando-se a modificação das rotinas de trabalho sempre priorizando o bom atendimento à população, através da agilidade na tramitação dos processos, determinando prazo máximo de 30 dias para aprovação de projetos e liberação de alvarás.

Destacamos também algumas ações que marcaram sua passagem pela Sepla, como a atuação decisiva na mudança de local do Shopping, entendendo, desde o princípio, que o local atual seria muito melhor tanto para a comunidade, através da facilidade de acesso, bem como para o empreendimento, que ficará em um local bem mais atraente e visível. Negociou ainda com empresários do município a doação de um terreno de 50 mil metros quadrados para a concretização do antigo sonho da nossa comunidade de se ter na em Varginha um moderno e eficiente Centro de Convenções.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha