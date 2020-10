Homens são encaminhados à delegacia após briga em shopping de Varginha

Confusão teria começando após um homem filmar e fotografar membros de uma família, que supostamente estariam descumprido normas de prevenção à covid-19; envolvidos foram ouvidos e liberados.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Pelo menos três homens foram encaminhados à delegacia após uma briga em um estabelecimento comercial, na noite desta quinta-feira (8), no Via Café Garden Shopping, em Varginha. Segundo a Polícia Militar, a confusão teria começado devido à fotos e filmagens que um dos autores estava fazendo de pessoas que estavam no referido local.

Ainda conforme a PM, um dos envolvidos teria relatado que reservou lugares no estabelecimento para comemorar um aniversário com seus familiares, no momento em que o homem chegou, e passou a filmar e tirar fotos de sua família. Tal atitude não agradou as pessoas que ali estavam. Ainda segundo ele, ao indagar o homem que fazia as fotos, o mesmo passou a proferir palavras de baixo calão em direção a seus familiares, o que teria provocado a revolta em um de seus parentes, que partiu para luta corporal com o envolvido.

Já o homem que realizava as fotos, disse que praticou tal ato devido ao não cumprimento de normas de prevenção à covid-19. Ainda de acordo com ele, as filmagens foram feitas para confirmar o fato, o mesmo ainda teria comunicado à Vigilância Sanitária.

Ele disse ainda que foi ameaçado e ofendido pelo homem que havia reservado as mesas e depois agredido fisicamente por outro membro da família. O envolvido relatou que, em meio a confusão, seu filho teria sido agredido por três garçons. Os funcionários disseram que apenas tentaram conter a confusão.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia, ouvidos e liberados.

Nota Via Café Garden Shopping

Em nota, o Via Café Garden Shopping lamentou o ocorrido, ressaltando ainda que repudia qualquer tipo de violência e reforçou que preza pelo bem-estar e conforto de todos os clientes, e está à disposição das autoridades para ajudar a esclarecer o caso.

Sobre o devido estabelecimento, a assessoria do Shopping enfatizou que o mesmo – e assim como os demais estabelecimentos do local -estão em conformidade com as regras de segurança em combate à pandemia e que todas medidas de prevenção estão sendo executadas desde a retomada das atividades.