Homem é preso após tentativa de assalto a ônibus no Parque Rinaldi

Na noite deste domingo (26), a PM recebeu denúncias de que um homem tentou assaltar um ônibus, no bairro Parque Rinaldi, em Varginha.

Segundo informações, o suspeito portava uma faca quando entrou no veículo e anunciou o assalto, porém foi expulso por passageiros que estavam dentro do circular. Depois de algum tempo ele tentou entrar no ônibus novamente, mas o motorista o reconheceu e acelerou o veículo.

De posse das informações, a equipe policial iniciou o rastreamento e localizou o suspeito, de 41 anos, portando duas facas. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, ficando à disposição da autoridade de polícia judiciaria. As facas foram apreendidas.

Fonte e foto: PM