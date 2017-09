Um homem se envolveu em grave acidente com uma moto e uma carreta próximo à garagem da Coutinho, no início da manhã desta segunda-feira (18/9), na Avenida Princesa do Sul em Varginha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista teve o pé esquerdo amputado no acidente e foi encaminhado para o Hospital Bom Pastor.

Fonte: Blog do Madeira