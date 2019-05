Homem quebra vitrine de pastelaria na Presidente Antônio Carlos, leva paulada na cabeça e acaba preso

Um homem quebrou a vitrine de uma lanchonete na Presidente Antônio Carlos, no Centro, em Varginha, na tarde desta sexta-feira (17). Após danificar o local, ele foi agredido pelo dono do estabelecimento com uma paulada na cabeça.

“Um homem quebrou a vitrine de salgados e dono da lanchonete bateu na cabeça dele com um porrete de madeira. O rapaz correu para o calçadão e foi contido pela Guarda Municipal”, disse a secretária-executiva Fiama Ghenov, ao Blog do Madeira.

A Guarda Municipal estava próximo ao local do ocorrido e conteve o homem. Pessoas que estavam na rua também ajudaram a segurar o suspeito. A Polícia Militar levou o rapaz, que já é conhecido por outras confusões, para a Delegacia de Polícia Civil.

O dono da pastelaria machucou a mão, já o rapaz teve vários ferimentos na cabeça.

Fonte: Blog do Madeira / Fotos: Fiama Ghenov/BlogdoMadeira