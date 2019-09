Homem morre após bater moto em árvore no Rezende

Um acidente na tarde do último sábado (14), deixou uma pessoa morta no bairro Rezende, em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, um motociclista, de 29 anos, perdeu o controle da moto e bateu de frente com uma árvore.

A árvores foi arrancada do local, com o impacto da batida. A polícia foi acionada e quando chegou ao local, encontrou o rapaz com várias fraturas expostas.

O homem chegou a ser socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Bom Pastor, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.