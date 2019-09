Homem leva facada de vizinho no bairro Padre Vitor

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem, de 34 anos, levou uma facada no glúteo na manhã desta terça-feira (3), em frente a sua casa na Rua Coqueiral, no bairro Padre Vitor, em Varginha. De acordo com informações da PM, o autor da agressão seria o vizinho da vítima, de 37 anos, conhecido como “Caçulinha”.

A facada acertou o glúteo esquerdo do homem, que foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor com ferimentos leves. Ainda de acordo com os policiais, a vítima não aguardou a chegada da viatura no hospital e voltou para casa após ser atendida.

A PM foi até a residência do suspeito, em frente da casa da vítima. O homem informou que a vítima estava fazendo algazarra em frente ao seu portão e quando ele saiu para falar com ele, foi agredido e então deferiu a facada na vítima.

Ainda segundo a PM, moradores próximos ao local informaram que os dois são usuários de drogas.

O autor da facada foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Varginha.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Ilustrativa