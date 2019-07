Homem furta restaurante em Varginha

Um restaurante que fica no Centro de Varginha foi furtado na madrugada desta quinta-feira, 18. O crime foi executado por um homem, que chegou ao local sozinho por volta das 5h30. Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o homem forçando para abrir a porta de entrada do restaurante. Já do lado de dentro, ele vai direto para o caixa, onde pega o dinheiro. Ele sai logo depois, pulando a grade do lado de fora para fugir. Toda a ação dura menos de um minuto.

O homem fugiu levando R$ 130 em dinheiro. A polícia foi acionada para registrar a ocorrência, mas ninguém havia sido preso.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução / Câmera de segurança