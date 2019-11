Homem fica ferido após bater o carro em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem de 44 anos, teve ferimentos leves após batida em poste no bairro Pinheiros, em Varginha, na noite da última quinta-feira (28)

Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle do veículo vindo a colidir com a estrutura do poste, que veio a tombar. Ainda de acordo com os militares, não havia sinais de embriaguez do condutor.

Com a batida, vários pontos da cidade ficaram sem energia. Na manhã desta sexta-feira (29), a CEMIG informou que apenas o local da batida segue sem energia elétrica, onde estão sendo feitos os reparos, e que no final da tarde já estará restabelecida.

O homem foi levado pelo SAMU ao Hospital Humanitas de Varginha, contendo apenas ferimentos leves.

Fotos: Reprodução redes sociais