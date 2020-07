Homem fica ferido após acidente entre carro e moto no Centro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Motociclista teve ferimentos leves após colisão em carro que realizava manobra.

Redação CSul/Foto: Varginha 24 hrs

Um motociclista teve ferimentos leves após um acidente nessa quarta-feira (1º), no Centro de Varginha. A batida envolveu além da motocicleta, um veículo de passeio. Segundo a motorista do carro, ela acabou atingindo a moto no momento em que realizava uma manobra para estacionar. Provocando a queda do piloto.

Populares que passavam pelo local no momento do acidente acionaram o SAMU. Uma equipe da Guarda Municipal foi até o local e controlou o trânsito.

O homem foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Com informações: Varginha 24hrs