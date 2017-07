Homem é preso por vários roubos em Varginha

Por volta das 19 horas a PM foi informada que um homem teria entrado em um ônibus que fazia o trajeto do bairro Walitta à rodoviária, e próximo à Avenida Princesa do Sul ele ameaçado o cobrador com uma arma, aparentando ser falsa, e roubou o dinheiro do caixa, fugindo do coletivo em seguida.

De acordo com as informações levantadas, a PM iniciou buscas por um possível suspeito, conhecido como “Parça”, de 31 anos, que foi localizado em sua casa, no bairro Mont Serrat. Após buscas ao local os policiais militares encontraram as vestes utilizadas pelo infrator no delito, como também uma réplica de arma de fogo.

O autor assumiu o roubo e ainda confessou outro, cometido no dia 30 de junho, também à um coletivo. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Militar de Varginha