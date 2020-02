Jovem é preso por tráfico de drogas no Sion

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um jovem de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite da última terça-feira (5), no bairro Sion.

De acordo com a PM, os militares chegaram até o local após uma denúncia anônima. Ao ver os policiais, o suspeito entrou em uma casa e se escondeu. A equipe policial foi até à residência e teve sua entrada liberada pela proprietária. No local, o jovem de 19 anos foi abordado, no entanto nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Já no interior da casa, a polícia encontrou um facão, uma bucha de maconha, um pequeno tablete da mesma droga, dois plásticos com crack e uma quantia de R$ 389,00 dentro de um pé de meia.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. Todo material foi apreendido.

Fonte e foto: 24º Batalhão da Polícia Militar

Redação CSul – Alisson Marques