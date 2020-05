Homem é preso por receptação na Vila Registanea

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem de 23 anos foi detido na última sexta-feira (8), por receptação, com celular furtado, na Vila Registanea em Varginha. De acordo com a Polícia Civil, Tulio Nicolau Santana está em regime domiciliar por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima, Francisco Barros Moreno, registrou o furto de seu celular na Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, dizendo que o aparelho havia sido levado no último dia 26 de março.

Os policiais iniciaram rastreamento e localizaram o aparelho sendo usado pelo autor, que atualmente está em regime domiciliar por envolvimento com o tráfico de drogas. Os civis foram até a casa indicada e encontraram o autor com o aparelho. Ao ser indagado, ele informou que comprou o celular de um rapaz, chamado Lourenço, que mora próximo ao Via Café Garden Shopping, por R$150.

O homem foi detido por receptação em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Varginha.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Polícia Civil