Homem é preso por falsa comunicação de crime no Sagrado Coração

Um homem foi preso no último domingo (16) após falsa comunicação e simulação de crime, a ocorrência aconteceu no bairro Sagrado Coração.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de aplicativo alegou que teria sido abordado por dois indivíduos em um posto de combustíveis, que deslocaram até sua casa no bairro Sagrado Coração e teriam o brigado a pegar certa quantia em dinheiro com sua esposa, sendo que os autores o esperariam na porta de casa.

O motorista após pegar o dinheiro, adentrou no carro que já estaria de posse dos indivíduos e então deslocaram até um posto de combustíveis na Avenida dos Imigrantes, onde teria sido ameaçado e os possíveis suspeitos teriam quebrado o seu aparelho celular.

Diante dos fatos, além da viatura policial que deslocou para atender a ocorrência, varias outras deslocaram para o rastreamento e após intensa conversa, a equipe policial notou que ele entrou em contradição, acabando por confessar que estava mentindo.

O homem foi preso por falsa comunicação e encaminhado para delegacia de plantão.

É preciso lembrar que este tipo de situação prejudica muito o planejamento do policiamento que é feito sob dados estatísticos e essa atitude é crime, capitulada no Código Penal com pena de detenção, mas se for confirmada falsidade ideológica, com o registro de boletim de ocorrência, a pena pode subir para de 01 a 05 anos.

