Homem é preso pela Guarda Municipal após agredir deficiente físico no Centro

Na tarde desta segunda-feira (25), uma equipe do patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal estava fazendo patrulhamento próximo ao calçadão, no Centro, quando foram acionados por várias pessoas gritando que um homem havia agredido um deficiente físico e fugido.

Após colherem as características do autor, foi repassado para as demais viaturas que começaram intenso rastreamento juntamente com a equipe do tático móvel da Polícia Militar. Uma outra equipe do patrulhamento preventivo localizou Jamilson Gomes da Silva de 40 anos; na Rua Silva Bittencourt.

A vítima reconheceu o autor das agressões. Jamilson foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Já a vítima apesar das agressões não sofreu nenhum ferimento.

Fonte e fotos: Minas Acontece