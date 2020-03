Homem é preso na Av. Plínio Salgado após perseguição policial

Pin Compartilhar 0 Compart.

No início da madrugada desta sexta-feira (27), a 1h30, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Aristides Paiva, no bairro Vila Paiva, quando visualizaram o veículo Toyota/Corolla realizando manobras perigosas na via. O veículo foi acompanhado e na Avenida Almirante Barroso foi dada ordem de parada, tendo ele acatado de início e encostado.

Mas assim que os militares desembarcaram da viatura policial e deram ordem para que o condutor desembarcasse do veículo, ele arrancou bruscamente em alta velocidade sentido Avenida do Contorno, entrando na contramão de direção e realizando ultrassagens em locais proibidos.

Para fugir do bloqueio policial, os suspeito realizou manobra jogando o veículo sobre a viatura policial vindo a se chocar contra ela. Utilizando a força de seu veículo, ele deslocou do caminho e novamente desobedeceu ordem de parada, jogando o veículo sobre um militar, atentando contra sua vida, momento em que para se defender e a vida de terceiros, o militar disparou contra o pneu do veículo afim de pará-lo.

Mesmo com o pneu furado o autor continuou sua fuga desenfreada e desobedeceu várias ordens de paradas das viaturas que faziam o cerco, até que entrou na contramão na Avenida Ana Jacinta e se chocou contra um poste de energia elétrica na Avenida Plínio Salgado.

O poste caiu e a parte frontal do veículo ficou destruída, mas o condutor não se feriu. Dentro do veículo foram encontradas garrafas de vinho e o autor confirmou que bebeu e usou drogas. Foi feito teste do etilômetro que confirmou o estado de embriaguez alcoólica.

O autor, de 19 anos, no momento da prisão dizia que iria fugir de qualquer forma mesmo passando por cima dos militares. Ele foi preso, conduzido para a delegacia onde o flagrante foi ratificado e seu veículo removido ao pátio credenciado.

Cemig

O poste ficou danificado e equipes de emergência da Cemig realizaram transferência de cargas para manter o fornecimento de energia no local até que o problema na rede elétrica fosse sanada. “Como os serviços de substituição dos postes danificados e recomposição da rede são complexos e demandam maior tempo e equipes especializadas”, segundo a empresa, o trabalho foi executado na manhã desta sexta-feira (27). A região da Vila Pinto ficou sem energia por aproximadamente 3 horas, segundo a Cemig.

Fonte: PM / Fotos: Cemig