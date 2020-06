Homem é preso e menor apreendido por tráfico de drogas na Vila Paiva

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

Um rapaz de 27 anos foi preso e um menor, de 16, apreendido nesta sexta-feira (19) durante a Operação “Lei Seca”, deflagrada pela Polícia Militar. Os autores realizavam tráfico de drogas em uma praça na Vila Paiva.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em um veículo com placas de Elói Mendes. Durante a abordagem, foram localizados três recipientes de silicone contendo droga conhecida por THC, dois aparelhos celulares e R$ 544,00.

A PM foi até a casa do autor de 27 anos, localizada no bairro São Sebastião. Na residência foram encontradas outras drogas semelhantes as recolhidas no carro.

O homem foi preso e o menor apreendido e encaminhado à delegacia. O veículo foi removido ao pátio credenciado.