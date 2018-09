Homem é preso e menor apreendido no bairro Imaculada

No último sábado (1º), a PM prendeu um rapaz de 18 anos e apreendeu um menor, de 14 anos, por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pela Avenida Atlântica, no bairro Imaculada Conceição, os policiais se depararam com a dupla que, ao avistarem a viatura, ficaram nervosos e tentaram evacuar do local. Os militares abordaram os suspeitos e submeteram-os à busca pessoal. Com um menor foi encontrado R$ 60,00 em dinheiro, e com outro indivíduo foi localizado 01 aparelho celular e R$ 6,00 em dinheiro.

A equipe de policiais militares realizou buscas no local e encontrou próximo ao meio fio, 01 embrulho contendo 37 pedras de crack e 01 bucha de maconha. Questionados sobre a droga, ambos negaram a propriedade.

O menor infrator foi apreendido e o autor preso em flagrante delito, e encaminhados à delegacia com os materiais arrecadados, onde foi ratificado o flagrante.

Fonte e fotos: PM.