Homem é preso depois de se aprimorar indevidamente de veículos

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: PM

Um homem de 38 anos foi preso em Varginha depois que a Polícia Militar confirmou registros que o suspeito teria se aprimorado indevidamente de dois veículos, uma motocicleta Yamaha/XTZ150 e uma VW/Saveiro, ambos com placas de Varginha..

Os militares foram até a Rua Santa Cruz, no Centro, e se depararam com o autor. Ao ser questionado pelos policiais, ele confirmou os crimes e informou ter trocado os veículos por drogas em um ponto de tráfico de indivíduo conhecido por “Cabeção”, em Três Pontas.

Os militares de Varginha entraram em contato com os de Três Pontas, que disseram já conhecer o indivíduo citado pelo autor. Com isso, a equipe se deslocou até lá e depois de franqueada a entrada, na casa localizada à Rua Wladimir Sebastiana de Jesus, no bairro Morada Nova, foi encontrada a motocicleta na garagem da casa de um amigo do autor “Cabeção” e o VW/Saveiro foi localizado em outra casa, na mesma rua. Os autores que receptaram os veículos não foram localizados.

Os veículos foram apreendidos e seguiram para o guincho credenciado e o autor foi preso e apresentado na delegacia para as providências cabíveis.